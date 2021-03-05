Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulak temizleme çubuğunu kulağında unutan Altıntop hastanelik oldu. 2. Sayfa’nın haberine göre Altıntop’un sağ kulak zarının patladığı tespit edildi. Yarı yarıya duyma kaybı yaşadığı için meslek hayatı da tehlikeye düşen 44 yaşındaki şarkıcı bugün ameliyata girecek.