Kulak temizleme çubuğunu kulağında unutan Altıntop hastanelik oldu. 2. Sayfa’nın haberine göre Altıntop’un sağ kulak zarının patladığı tespit edildi. Yarı yarıya duyma kaybı yaşadığı için meslek hayatı da tehlikeye düşen 44 yaşındaki şarkıcı bugün ameliyata girecek.
Tuğba Altıntop’un kulak zarı patladı
05.03.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu ve şarkıcı Tuğba Altıntop’un başına talihsiz bir olay geldi.
Etiketler : Oyuncu,Tuğba Altıntop,
772325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/772325.aspx
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