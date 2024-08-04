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Hakan Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hakan Yılmaz&#039;ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son olarak “Sıcak Büfe” adlı sinema filminde başrol oynayan Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz dün vefat etmişti. 82 yaşındaki Yılmaz’ın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Babası bugün son yolculuğuna uğurlanan oyuncu, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, dün organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 82 yaşında hayata veda eden Yılmaz için bugün öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, oyuncu Hakan Yılmaz, ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, senarist-yönetmen Gani Müjde, Yılmaz ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Hakan Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

"İNŞALLAH MEKANI CENNET OLUR"

Törende duygusal anlar yaşanırken, cenaze namazı öncesinde Yılmaz için helallik alındı ve ardından kılınan cenaze namazı ile birlikte Necdet Yılmaz, Sandıma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakan Yılmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

Büyük üzüntü yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten biraz bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu. Haberi çekimdeyken aldım ve hemen buraya geldim" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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