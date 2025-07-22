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‘Müslüm’ filmi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Dava yıllar sonra sonuçlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Müslüm’ filmi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Dava yıllar sonra sonuçlandı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2018 yapımı ‘Müslüm’ filminin senaristleri resmen belli oldu. Mine Şengöz ve Yıldız Bayazıt’ın açtığı davayı kazandıkları 2022 yılında belirlenmişti. Yargıtay kararı onayladı, senaryo hakları yıllar sonra resmen tescillendi.

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını konu alan ‘Müslüm’ filmi, 2018 yılında sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç ve Can Ulkay’ın üstlendiği yapımda, başrollerde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl yer aldı.

‘Müslüm’ filmi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Dava yıllar sonra sonuçlandı - 1. Resim

Gösterime girdiği dönemde dolar kurunun 4.80 TL seviyelerinde olduğu film, toplamda 84 milyon 600 bin TL gişe geliri elde etti. 6 milyon 480 bin 563 kişi tarafından izlenen ‘Müslüm’, Türk sinema tarihinde en çok izlenen 5. film olarak kayıtlara geçti.

‘Müslüm’ filmi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Dava yıllar sonra sonuçlandı - 2. Resim

O dönemde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

‘Müslüm’ filmi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Dava yıllar sonra sonuçlandı - 3. Resim

USLU, DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI

2022'de sonuçlanan davada mahkeme, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ı haklı bularak, 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme, filmin ön jenerikleriyle tanıtıcı malzemelerinde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine senarist olarak yer verilmesine karar verdi.

‘Müslüm’ filmi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Dava yıllar sonra sonuçlandı - 4. Resim

Habertürk’ün haberine göre, yapımcı Mustafa Uslu davayı, Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin karanını onayarak, 'Müslüm'ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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