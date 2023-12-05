NESLİM GÜNGEN KİMDİR? Sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma! Neslim Güngen kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Neslim Güngen kimdir? Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ve benzeri suçlarından sonra tutuklanmasıyla başlayan süreç farklı sosyal medya fenomenlerine de sirayet ediyor. Özellikle bu çiftin yakınında bulunan fenomenler hakkında soruşturmalar yapılıyor. Bu kapsamda güzellik salonu sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatlıdı. Peki Neslim Güngen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Neslim Güngen için neden soruşturma başlatıldı? İşte son yaşanan olaylara ilişkin tüm detaylar.

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

23 yıllık güzellik sektörü tecrübesine sahip girişimci iş insanı olan Neslim Güngen aldığı eğitimlerle uzman estetisyen ve usta öğretici unvanına sahiptir. Neslim Güngen Güzellik Merkezi ile birlikte Cosmones Medikal ve Neslim Güngen Polikliniği’nin kurucusudur.

Şu anda da faaliyetini sürdüren Özel Neslim Güngen Polikliniği ile sağlık sektöründe Türkiye’yi diş tedavisi, saç ekimi ve estetik gibi sağlık hizmetlerinde uluslararası pazarda lider konuma yükseltmek için hedeflerine hızla yürüyor.

Sahibi olduğu Cosmones Medikal ile de kozmetik sektöründe Fibroderms, Clines markaları ile doğrudan tüketiciye ve 2500 kozmetik bayiye ulaşarak kendi sektörünü oluşturmuştur.