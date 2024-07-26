"Odaya kapatıp lazımlık koydular" diyerek itiraf etti! Şahsenem'den bomba açıklama

90’lı yıllara “Gözyaşlarım Anlatır”, “O Bu Gece Gelecek” gibi şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Şahsenem evinin kapılarını ilk kez açtı. Şarkıcının programda hayatıyla ilgili anlattıkları duyanları hayrete düşürdü. Ünlü isim, “Şarkı söylememem için ailemden şiddet gördüm, beni karanlık odaya kilitlediler” dedi.

“Gözyaşlarım Anlatır”, “O Bu Gece Gelecek” gibi şarkılarla hafızlara kazınan şarkıcı Şahsenem evinin kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı.

90’lı yıllara gösterişli takıları, geleneksel kıyafetleri ile damga vuran Özbek şarkıcının hayatıyla ilgili programda anlattıkları herkesi şoke etti. Müzik aşkı uğruna ülkesini ve ailesini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Şahsenem ailesi tarafından nasıl engellendiğini de anlattı.

Söze “Ailemden yasak geldi” diyerek giren Şahsenem’e Evrim Akın’dan ‘Neden ya nasıl yani ben bunu okudum, iki gündür kendime gelemiyorum’ sorusu yöneltildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan şarkıcı şunları ifade etti:

“Ben bunu hayatımda ilk defa anlattım. Ailem çocukluğumdan beri sanatçılığıma karşı 6 kız iki erkek de sanatçı bir abimin hiç alakası yok. Ama ben çok başarılı bir çocuktum. Üniversiteyi de birincilikle bitirdim ve üniversite de hocalık yaptım. Sonrasında çok meşhur oldum. 16 yaşında ben devlet filarmonisi sanatçısı ve Sabah grubunun solistiydim. Ee benim kardeşlerim hepsi evlendiler, ablalarım hepsi tabii ki kilo aldılar. Kendilerini saldılar çoluk çocuk mutsuz oldular ve dediler ki bu niye hala güzel ve hala niye seviliyor diye bizde kardeş kıskançlığı yaşandı. Anneme biz onun şarkı söylemesini istemiyoruz. Şarkı söylemesin üniversite hocalığını yapsın. Ondan sonra o çok başarılı biz kendimizi saldık böyle bir kıskançlık vardı, bizde… “

"MORLUKLARI DOKTORA GÖSTERDİM"

Şarkıcı, “Ondan sonra hep abilerim ve ablalarım bana şiddet uyguladılar. Tabii ki ve bu şarkı söylemeyecek üniversite de bitince beni karanlık odaya kapattılar ve affedersin lazımlık da koydular ve yemeğim de kapıdan verdiler” ifadelerini kullandı.

Şahsenem son olarak sözlerine şunları ekledi:

“Ben de yemek yemeyip ölüm oruçlarına girdim. Sanatçı doğmuş bir insanın ruhuna ters bir durum senin yapına ters yaratılışına ters ve kardeşlerimin beni böyle kıskanması çok üzdü. Dediler ki bu ölecek bunu bir doktor gösterelim. Doktor geldi, ben de o fırsattan yararlanarak doktora dedim ki ben aile içi şiddete uğradım, yetişkin bir insanım şarkı söylememe izin yok odaya kapatıldım. Bütün morlukları, sıyrıkları hepsini gösterdim raporumu götürüp grubun rehberine verdi. O da götürüp komisere verdi.”

EVİNDEN DENİZ MANZARASI GÖRÜNÜYOR

İstanbul'da bir çatı katı dairesinde oturan Şahsenem'in evinden deniz manzarası görünüyor. Şahsenem, 'Benim için ev ya bahçe katı ya da çatı katı olacak' diyor. Salon ve dinlenme köşesi bir arada.