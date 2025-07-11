Oyuncu Barış Baktaş baba oluyor! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

‘Kan Çiçekleri’ dizisiyle tanınan Barış Baktaş, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Katıldığı bir etkinlikte heyecanını paylaşan oyuncu, oğluna vereceği ismi de açıkladı.

‘Kan Çiçekleri’ dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Barış Baktaş, bu kez rol aldığı yapımlarla değil özel hayatıyla gündeme geldi.

2021 yılında İstanbul’da güzellik merkezi işleten Gülüm Baktaş ile hayatını birleştiren oyuncu, geçtiğimiz haftalarda baba olacağını duyurmuştu.

OĞLUNA ADAR DORUK İSMİNİ KOYACAK

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Baktaş, doğacak oğluna vereceği ismi de açıkladı.

Baba olmaya hazırlanan Barış Baktaş, etkinlikte yaptığı açıklamada oğluna “Adar Doruk” ismini vereceğini belirterek, bu heyecanını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.