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Tuncay Akça'nın cenazesine katılan oyuncu gözyaşlarına boğuldu

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Tuncay Akça&#039;nın cenazesine katılan oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Magazin Haberleri

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden oyuncu Tuncay Akça'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Ahmet Arıman ayakta durmakta zorlanırken gözyaşlarına boğuldu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında vefat eden, "Hababam Sınıfı" serisindeki "Bacaksız" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı.

Tuncay Akça'nın cenazesine katılan oyuncu gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

Akça, Şakirin Camii'nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenazeye Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları da katıldı.

Tuncay Akça'nın cenazesine katılan oyuncu gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

AHMET ARIMAN'IN SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Hababam Sınıfı'ndan "Hayta İsmail" karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Arıman, Akça ile 50 senelik arkadaş olduklarını dile getirdi. Arıman cenazede gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncunun sözleri ise yürek burktu.

 

 

Tuncay Akça'nın cenazesine katılan oyuncu gözyaşlarına boğuldu - 3. Resim

Arıman, "Halkın çok sevdiği, dünyanın en tatlı şeker çocuğu. Hababam Sınıfı'nda oynarken o bizim ayakkabılarımızı boyuyordu. Biz onu yönetmene gösterdik. O da bayıldı. O saatten beri film çeviriyor. Bir de son zamanlarda bir grubumuz var. Ben müzik yapıyorum. Onlarla beraber sahneye çıkıyoruz. Aynı otelde yatıyoruz, kalkıyoruz. Bizim kardeşimiz bizim yarımız. Acayip şoktayız şu anda... Arkadaşlarımız haber vermek için aradı. Aydemir Akbaş’ın cenazesine nasıl gideceğimizi konuşacağız sandım. Tuncay’ın vefatını söyleyince şok geçirdim. Her gün beraberdik " ifadelerini kullandı.

Tuncay Akça'nın cenazesine katılan oyuncu gözyaşlarına boğuldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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