Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sen Anlat Karadeniz son bölüm özet

Sen Anlat Karadeniz 35. son bölümde yine nefesler tutuldu. Herkes Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu aramalarına başladı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar? Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır. Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izle

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sen Anlat Karadeniz 36. yenif ragmanı yayınlandığında sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 34. bölüm

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.