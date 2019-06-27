Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da büyük mücadelede sona doğru gelirken son düzlüğe gelindi.Survivor'da bu akşam heyecan dorukta. Son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar finale isimlerini yazdırmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Survivor'ı uzun süredir takip edenler nefeslerini tuttu. Ekran başına kilitlenip Survivor'da Son Dokunulmazlık Oyununu hangi takım Kazandı? Survivor eleme adayları kim? Survivor'da son dokunulmazlığı kim aldı? diye merak içinde.İlk dokunulmazlık oyununu siyah takım kazandı. Büyük çekişmenin skoru ise 10-8 oldu. Oyunda parlayan isim Bora olmasına rağmen takımı kıl payı dokunulmazlığı kaybetti. Peki Survivor'da büyük final ne zaman? Finalistler kimler? Bu soruların cevabı detaylı bir şekilde haberimizde.

SURVIVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Son anlara kadar büyük bir çekişmeye sahne olan oyunu Siyah takım, 10-8 skoruyla kazanmayı başardı...

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Acun Ilıcalı Survivor Türkiye Yunanistan final tarihi açıkladı. Artık son elemelerin yapıldığı Survivor'ın finali 30 Haziran'da yapılacak.

Survivor'ın bu seneki şampiyonu 30 Haziran'da belli olacak.

HAFIZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dominik'te siyah ve beyaz takımın yarışmacıları 105. bölümde hafıza oyunu için karşı karşıya geldi. Hafıza oyununda Dalaka ve Okay eşleşti. Oyun sırasında, Dalaka sayıyı Okay'a vermedi. Afroditi ile karşı karşıya gelen Yusuf, oyun sırasında izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Survivor'un 105. bölümünde hafıza oyununu beyaz takım kazandı. Yarışmacılar oyun sonrası finale daha fazla motive oldu.







SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da finallere gitme yolunu açan sembol oyununda sona gelindi. Kadınlarda Seda, erkeklerde ise Yusuf rakiplerini yenerek finale kalmıştı. Sembol oyunun finalinde Yusuf ve Seda arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Hafıza ve dikkat gerektiren oyunda Seda, Yusuf'tan daha fazla sembol hatırladı ve panoya yerleştirdi. Seda, rakibi Yusuf'u yenerek sembol ödülünün kazananı oldu.Oyunun ardından finali garantileyen Seda gözyaşlarını tutamadı. Böylece Seda, finalde yarışacak olan 4 yarışmacıdan biri oldu.