CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 20.00'de CHP Genel Merkezi’nde görüşecek.
CHP ile İYİ Parti anlaştı CHP ve İYİ Parti, ittifakta anlaştı. Ankara, İstanbul ve İzmir adayı CHP'li olacağı bildirildi.
BAŞA DÖN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 20.00'de CHP Genel Merkezi’nde görüşecek.
CHP ile İYİ Parti anlaştı CHP ve İYİ Parti, ittifakta anlaştı. Ankara, İstanbul ve İzmir adayı CHP'li olacağı bildirildi.
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu,