11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
Binali Yıldırım’ı tebrik etti
31.12.2018 - 12:42 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.
Etiketler : Binali Yıldırım,
596015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/596015.aspx
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