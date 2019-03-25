Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etmesi ve çeşitli müjdeleri vermesinin ardından Muş Sultan Alparslan Havalimanına geçerek, kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş’tan ayrıldı
25.03.2019 - 20:11 | Son Güncelleme: 25.03.2019 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muş’ta düzenlediği mitingin sona ermesinin ardından kentten ayrıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
612563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/612563.aspx
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