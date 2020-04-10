Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi
10.04.2020 - 20:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : TBMM,koronavirüs,
695580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/695580.aspx
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