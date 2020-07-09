TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21.00’de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.