Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken Millet İttifakı henüz adayını belirlemiş değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın adaylık karmaşasına ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Aday belirlesek ne olacak?" şeklinde cevap verdi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma geçildi, kulisler hareketlendi. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterirken, Millet İttifakı'ndan henüz ses çıkmış değil. 12 Şubat'tan bu yana toplanan ve son toplantısını dün gerçekleştiren 'altılı masa'dan, adaylık konusunda yine ses çıkmadı. Bugün bir canlı yayına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın adaylık karmaşasına ilişkin sorulan soruya cevap verdi.

"ADAY BELİRLESEK NE OLACAK?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, altılı masanın son toplantısına değindi. Bu toplantıların 15 günde bir gerçekleşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Aday belirlesek ne olacak? Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar. Son derece akıllı, ayakları yere basan, feraset sahipleri kişilerin oturup devletteki sorunları nasıl çözeriz diye bunun üzerine uzlaşmamız lazım. Sonra deriz ki Cumhurbaşkanı adayımız budur."

"SEÇİM GÜNÜNÜ BELİRLE 2 GÜN İÇİNDE AÇIKLARIZ"

"Aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık. Sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de 2 gün içinde adayımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Adayın kim olacağı konusunda konuşma olmadı. Seçim tarihini belirlesinler adayımızı belirleriz" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! AK Partili Yılmaz Tunç'tan 'af' açıklaması TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, af veya infaz düzenlemesi ile ilgili konuştu. Tunç, “Şu anda grubumuzda böyle bir çalışma yok” dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan çağrı yaptı, AK Partili Turan'dan sert cevap geldi: Twitter'dan af mı olur Allah aşkına Meclis’in yeni dönemini TGRT Haber’de değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel af çıkışına sert tepki gösterdi. Turan,“Twitter’dan af mı olur Allah aşkına” diyerek "Ordan burdan oy toplamaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.