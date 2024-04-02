İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > DEM Parti'den Van tehdidi: "Abdullah Zeydan'a mazbata verilmezse..."

DEM Parti'den Van tehdidi: "Abdullah Zeydan'a mazbata verilmezse..."

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DEM Parti&#039;den Van tehdidi: &quot;Abdullah Zeydan&#039;a mazbata verilmezse...&quot;

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Van Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti'ye geçmesine yönelik açıklama yaptı. Bakırhan, "Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin başka hukuksuzlukların önünü açacağını" söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti'ye geçmesine DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Zeydan ile ilgili "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız." diye konuştu.

"VAN'IN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

YSK'nin Zeydan'ın adaylığına onay verdiğini söyleyen Bakırhan, "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız. Asla Van halkının iradesinin bu tür oyunlarla çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

YSK'YA ÇAĞRI

YSK üyelerini duyarlı olmaya çağıran Bakırhan, "Van halkının iradesi seçimde ortaya çıkmıştır. Buna uymak, dikkate almak dışında bir seçenek yoktur." dedi.

DEM Parti'den Van tehdidi:

KARARI KABUL ETMİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da başvuru süreçlerinin ardından adaylığı kesinleşen Zeydan ile ilgili seçimden 2 gün önce alınan kararı kabul etmeyeceklerini söyledi.

İTİRAZIMIZ KABUL EDİLMEZSE...

Mahkeme kararına karşı itirazlarını gerçekleştireceklerini belirten Hatimoğulları, bu itirazın hukuk çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hatimoğulları, "İtirazımız hukuk çerçevesinde değerlendirilmez ve mazbatası Abdullah Zeydan'a verilmezse bunun anlamı şudur; hukuksuzluğa YSK de bir imza atmış olacaktır, başka hukuksuzlukların önünü açacaktır." diye konuştu.

Karardan derhal dönülmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Halkın iradesine nerede olursa olsun eşit şekilde sahip çıkılarak karar verilmelidir." dedi.

İtiraz dilekçelerinin hazırlandığını kaydeden Hatimoğulları, dilekçenin Ankara'ya iletilmek üzere Van'dan verileceğini kaydetti.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Çelik'ten Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine ilişkin değerlendirme - PolitikaÖmer Çelik'ten Van değerlendirmesiAK Parti'de 31 Mart değerlendirmesi: 'Mesaj büyük bir nimet, boynumuz kıldan ince' - PolitikaAK Parti'de 31 Mart değerlendirmesiÇıldır'da iki başkan eşit oy almıştı: Kuraya giden seçimin kazananı AK Parti oldu - PolitikaKuraya giden seçimin kazananı AK Parti olduSeçim sonuçlarını nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin kaybetme nedenlerini sıraladı - PolitikaAK Parti 22 yıl sonra sandığın kaybedeni olduSon 20 yılın rekoru: 31 Mart yerel seçimlerinde ne kadar seçmen sandığa gitmedi? - Politika31 Mart'ta ne kadar seçmen sandığa gitmedi? 20 yılın rekoruİyi Parti'de olağanüstü kurultay süreci başlıyor: Akşener aday olacak mı? - Politikaİyi Parti'de olağanüstü kurultay süreci başlıyorCHP'nin Ankara karnesi: Belediye sayısı 3'ten 16'ya çıktı, 20 yıl sonra üç ilçeyi aldı - PolitikaCHP'nin Ankara karnesi!Bakan Fidan NATO toplantısına gidecek - PolitikaBakan Fidan NATO toplantısına gidecekSinan Oğan lüks evinin kapılarını Azeri medyasına açtı: Burası 1 milyon dolardan fazla eder - PolitikaTartışmalara konu olan evi görüntülendiÖzgür Özel'den dikkat çeken seçim yorumları: En çok sevindiği ve üzüldüğü kentler... - PolitikaEn çok sevindiği ve üzüldüğü kentler...
Sonraki Haber Yükleniyor...