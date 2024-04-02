DEM Parti'den Van tehdidi: "Abdullah Zeydan'a mazbata verilmezse..."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Van Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti'ye geçmesine yönelik açıklama yaptı. Bakırhan, "Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmemesinin başka hukuksuzlukların önünü açacağını" söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti'ye geçmesine DEM Parti'den açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Zeydan ile ilgili "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız." diye konuştu.

"VAN'IN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

YSK'nin Zeydan'ın adaylığına onay verdiğini söyleyen Bakırhan, "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız. Asla Van halkının iradesinin bu tür oyunlarla çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

YSK'YA ÇAĞRI

YSK üyelerini duyarlı olmaya çağıran Bakırhan, "Van halkının iradesi seçimde ortaya çıkmıştır. Buna uymak, dikkate almak dışında bir seçenek yoktur." dedi.

KARARI KABUL ETMİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da başvuru süreçlerinin ardından adaylığı kesinleşen Zeydan ile ilgili seçimden 2 gün önce alınan kararı kabul etmeyeceklerini söyledi.

İTİRAZIMIZ KABUL EDİLMEZSE...

Mahkeme kararına karşı itirazlarını gerçekleştireceklerini belirten Hatimoğulları, bu itirazın hukuk çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hatimoğulları, "İtirazımız hukuk çerçevesinde değerlendirilmez ve mazbatası Abdullah Zeydan'a verilmezse bunun anlamı şudur; hukuksuzluğa YSK de bir imza atmış olacaktır, başka hukuksuzlukların önünü açacaktır." diye konuştu.

Karardan derhal dönülmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Halkın iradesine nerede olursa olsun eşit şekilde sahip çıkılarak karar verilmelidir." dedi.

İtiraz dilekçelerinin hazırlandığını kaydeden Hatimoğulları, dilekçenin Ankara'ya iletilmek üzere Van'dan verileceğini kaydetti.