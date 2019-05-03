Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan ve 1'ini hükmen Galatasaray'ın kazandığı 23 derbide, sarı-kırmızılılar 30, siyah-beyazlılar ise 25 gol buldu.

Söz konusu müsabakalarda atılan toplam 55 golün 36'sını yabancılar, 19'unu ise Türk futbolcular kaydetti. Bu sürede ayrıca 1 gol ise, hükmen galibiyetten dolayı sarı-kırmızılı takım hanesine yazıldı.

Galatasaray'da 20 gol yabancılardan

Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı bulduğu 30 golün 20'sini yabancı futbolcular kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekibin son 10 yılda Beşiktaş ile oynadığı derbilerde yabancı futbolculardan Felipe Melo, 4 kez ile en fazla gol sevinci yaşayan isim oldu.

Galatasaray'da Johan Elmander 3, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Harry Kewell ve Milan Baros ikişer, Tomas Ujfalusi, Armindo Bruma, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Albert Riera da birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray forması giyen Türk futbolcular ise Beşiktaş ile oynanan maçlarda 10 kez ağları sarstı. Selçuk İnan 2, Umut Bulut, Aydın Yılmaz, Arda Turan, Mustafa Sarp, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok ve Burak Yılmaz ise Beşiktaş'a karşı sarı-kırmızılı formayla birer kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın 2013'te hükmen 3-0 kazandığı derbideki 2 gol Didier Drogba'ya yazılırken, 1 gol ise sahipsiz kaldı.

Beşiktaş'ın yabancılarından 15 gol

Beşiktaş'ta forma giyen yabancı futbolcular, son 10 yılda Galatasaray ağlarına 15 gol gönderdi.

Söz konusu süreçte 3 kez rakip fileleri havalandıran Filip Holosko, sarı-kırmızılı takım karşısında en fazla gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta yabancı oyunculardan Mario Gomez ile Tomas Sivok ikişer, Guti, Simao Sabrosa, Anderson Talisca, Hugo Almeida, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Alvaro Negredo ve Adem Ljajic birer kez Galatasaray'a gol attı.

Türk futbolculardan ise Cenk Tosun 2, Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman ve Gökhan Töre de birer kez Galatasaray ağlarını havalandırdı. Ayrıca Beşiktaş'ın Brezilya asıllı Türk futbolcuları Mert Nobre ve Mehmet Aurelio da birer kez Galatasaray filelerine gol gönderdi.

Beşiktaş'ın 3 golünü ise Galatasaraylı futbolcular kendi kalelerine attı. Sarı-kırmızılı ekipte Mehmet Topal, Semih Kaya ve Felipe Melo, kendi ağlarını havalandırdı.

Son 10 yılda 39 futbolcu gol sevinci yaşadı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında son 10 yıldaki derbilerde 39 farklı futbolcu gol attı.

İki takım arasında 24 Mayıs 2009'dan buyana oynanan 23 derbi müsabakasında atılan 56 golde, 22 yabancı, 17 Türk futbolcu skoru değiştirdi.