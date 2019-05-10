Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.