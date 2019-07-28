Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, Karadeniz temsilcisine transfer oldu. TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki oyuncusu Barış Alıcı’yı kiralık olarak renklerine bağladı.