Fenerbahçe de İstiklal ekibine İstanbulspor’un ikna edilmesi halinde oyuncunun yarım sezon İran’da oynamasında bir sakınca görmediğini iletti. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.
'Allahyar'ı geri verin!'
05.11.2019 - 09:42 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve İstanbulspor’a kiralanan İranlı genç oyuncu Allahyar Seyyadmenes’i eski kulübü İstiklal sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Kaynak: akşam
Etiketler : allahyar,fenerbahçe,
660668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660668.aspx
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A.
P.
1
Alanyaspor
10
5
4
1
8
19
2
Sivasspor
10
5
3
2
7
18
3
Malatyaspor
10
5
2
3
12
17
4
Fenerbahçe
10
5
2
3
8
17
5
Trabzonspor
10
4
4
2
6
16
6
Başakşehir
10
4
4
2
4
16
7
Galatasaray
10
4
4
2
2
16
8
Beşiktaş
10
4
3
3
0
15
9
Gaziantep FK
10
4
3
3
-3
15
10
Konyaspor
10
3
4
3
-2
13
11
Kasımpaşa
10
3
3
4
-1
12
12
Göztepe
10
3
3
4
-2
12
13
Denizlispor
10
3
2
5
-3
11
14
Antalyaspor
10
3
2
5
-8
11
15
Çaykur Rizespor
10
3
2
5
-8
11
16
Ankaragücü
10
2
3
5
-8
9
17
Gençlerbirliği
10
1
4
5
-2
7
18
Kayserispor
10
1
4
5
-10
7
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 20:30
Fenerbahçe - Kasimpaşa
09.11.2019 15:00
Gençlerbirliği - Kayserispor
09.11.2019 17:30
Sivasspor - Konyaspor
09.11.2019 17:30
Rizespor - Antalyaspor
09.11.2019 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Galatasaray
10.11.2019 14:00
Göztepe - Yeni Malatyaspor
10.11.2019 16:30
Trabzonspor - Alanyaspor
10.11.2019 19:00
Başakşehir - Ankaragücü
10.11.2019 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
10
6
2
2
5
20
2
Ümraniye
10
5
2
3
7
17
3
Balıkesirspor
10
5
2
3
5
17
4
Akhisar Bld.Spor
10
5
2
3
3
17
5
Erzurum BB
10
5
2
3
3
17
6
Fatih Karagümrük
10
4
4
2
5
16
7
Bursaspor
10
6
1
3
2
16
8
Altay
10
4
3
3
2
15
9
Keçiörengücü
10
3
6
1
1
15
10
Menemen Belediyespor
10
4
2
4
-3
14
11
Adana Demirspor
10
2
6
2
3
12
12
İstanbulspor
10
2
6
2
0
12
13
Osmanlıspor
10
4
1
5
-3
10
14
Boluspor
10
2
3
5
-2
9
15
Giresunspor
10
2
3
5
-7
9
16
Adanaspor
10
1
5
4
-5
8
17
Altınordu
10
1
3
6
-8
6
18
Eskişehirspor
10
2
1
7
-8
-2
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 19:00
Adana Demirspor - Eskişehirspor
09.11.2019 14:00
Erzurumspor - Akhisarspor
09.11.2019 16:30
Giresunspor - Osmanlispor
09.11.2019 16:30
Istanbulspor - Menemenspor
09.11.2019 19:00
Altay - Karagümrük
10.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Adanaspor
10.11.2019 14:00
ümraniyespor - Hatayspor
10.11.2019 16:30
Boluspor - Bursaspor
10.11.2019 19:00
Balikesirspor - Altinordu