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Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı
10.07.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.
Etiketler : Ankara Demirspor,
717091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/717091.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
19
9
3
32
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
31
17
11
3
35
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
31
15
9
7
16
54
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
16
5
10
13
53
05
GALATASARAY A.Ş.
31
14
10
7
17
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
9
8
23
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
31
14
8
9
13
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
10
11
10
-2
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
31
10
9
12
-3
39
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
9
11
11
-13
38
11
KASIMPAŞA A.Ş.
31
10
6
15
-8
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
9
14
-14
33
13
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
31
8
8
15
-2
32
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
8
8
15
-16
32
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
9
5
17
-18
32
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
7
16
-30
31
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
6
12
13
-17
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
31
5
11
15
-26
26
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
11.07.2020 21:00
Göztepe - Gençlerbirliği
12.07.2020 18:30
Ankaragücü - Galatasaray
12.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Sivasspor
12.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
13.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Rizespor
13.07.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.07.2020 21:00
Denizlispor - Trabzonspor
13.07.2020 21:00
Konyaspor - Başakşehir
13.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
32
17
9
6
17
60
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
16
8
8
12
56
03
ADANA DEMİRSPOR
32
15
10
7
24
55
04
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
05
AKHİSARSPOR
32
15
9
8
7
54
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
14
11
7
14
53
07
ALTAY
32
13
12
7
11
51
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
32
12
8
12
1
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
32
11
11
10
1
44
10
GİRESUNSPOR
32
12
8
12
-5
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
8
13
11
4
37
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
32
8
11
13
-13
35
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
32
5
15
12
-13
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
32
7
9
16
-15
27
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
7
6
19
-21
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor - Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü - Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu - Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor - Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay - Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor - Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor - Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor - Hatayspor