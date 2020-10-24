Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Galatasaray şifresiz canlı anlatım izle, Erzurum Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz, Erzurumspor GS maçı canlı takip izle... Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Son olarak Alanyaspor'a 2-1 yenilen ve üst üstü ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray, Erzurum deplasmanında 3 puanı almanın peşinde. Öte yandan Erzurumspor ise evinde saha avantajını kullanarak zorlu mücadeleden puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD1 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki Erzurum GS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

46'BŞB Erzurumspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Petrus Boumal oyundan alınırken, yerine Ibrahim Sissoko oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Arda Kardeşler ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi BŞB Erzurumspor başlıyor.

45'Hakem Arda Kardeşler ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor.

45'Sağ kanatta Younes Belhanda'nın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Omar Elabdellaoui için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

45'Ricardo Gomes'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

45'GOOOLL!!! BŞB Erzurumspor, Arvydas Novikovas'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Arvydas Novikovas, yaptığı vuruşla kaleci Okan Koçuk'un solundan meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

45'Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Arvydas Novikovas geçiyor.

43'BŞB Erzurumspor penaltı kazanıyor. Marcao'nun, Ricardo Gomes'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösteriyor.

41'Omar Elabdellaoui'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Fabien Farnolle topa hakim oluyor.

38'Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Gomes'in ceza alanına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Okan Koçuk topu kornere çeliyor.

35'Omar Elabdellaoui'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ömer Bayram, istediği vuruşu yapamayınca İbrahim Akdağ topu uzaklaştırıyor.

33'Younes Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Radamel Falcao'nun ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

30'Ömer Bayram'ın sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Emre Kılınç'ın gelişine yaptığı vuruşta Fabien Farnolle topa hakim olmayı başarıyor.

27'Younes Belhanda'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında BŞB Erzurumspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

25'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Radamel Falcao için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

23'Marcelo Saracchi'nin sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

20'Radamel Falcao golde asisti yapan oyuncu oluyor.

20'GOOOLL!!! Galatasaray, Emre Kılınç'ın golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Younes Belhanda, Radamel Falcao ve Emre Kılınç arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç, sağ çaprazdan sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşla Fabien Farnolle'ün solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

9'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

6'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Radamel Falcao, eliyle İbrahim Akdağ'ın yüzüne bir müdahalede bulununca hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

3'Karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyon Galatasaray'dan geliyor. Younes Belhanda'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Radamel Falcao'nun, sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğinden geri geliyor.

1'Hakem Arda Kardeşler maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Galatasaray başlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Falcao

B.B. Erzurumspor: Farnolle; Murat, Mina, Hasan, Mücahid; Petrus; Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas; Gomes

Erzurumspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.

Süper Lig’de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray’ın 7 puanı bulunuyor. Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Etebo cezalı

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes’in durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Luyindama ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray’da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Ligde ilk kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. randevu

Galatasaray, Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul’da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.