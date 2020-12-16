Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Galatasaray alt yapısında yetişen Çolak, son olarak Deportivo forması giymişti. Emre Çolak, Karagümrük sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Emre Çolak Karagümrük’te
16.12.2020 - 16:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emre Çolak,Karagümrük,
753587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/753587.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
12
8
2
2
15
26
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
12
7
2
3
6
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
1
4
2
19
05
GÖZTEPE A.Ş.
12
4
6
2
6
18
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11
4
6
1
3
18
07
KASIMPAŞA A.Ş.
12
5
3
4
1
18
08
ATAKAŞ HATAYSPOR
11
5
3
3
-2
18
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
12
4
5
3
5
17
10
YENİ MALATYASPOR
11
4
4
3
1
16
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
11
4
3
4
-2
15
14
TRABZONSPOR A.Ş.
12
3
5
4
-3
14
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
12
3
5
4
-4
14
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
11
2
5
4
-3
11
17
GENÇLERBİRLİĞİ
11
3
2
6
-8
11
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
2
3
7
-10
9
20
MKE ANKARAGÜCÜ
11
2
2
7
-6
8
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
11
1
3
7
-11
6
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
18.12.2020 19:00
Karagümrük - Galatasaray
19.12.2020 13:30
Göztepe - Atakaş Hatayspor
19.12.2020 16:00
Trabzonspor - Rizespor
19.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
19.12.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fenerbahçe
20.12.2020 13:30
Gençlerbirliği - Ankaragücü
20.12.2020 16:00
Denizlispor - Alanyaspor
20.12.2020 19:00
Beşiktaş - Erzurumspor
21.12.2020 19:00
Konyaspor - Sivasspor
21.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
13
8
3
2
6
27
02
ALTINORDU
14
8
3
3
5
27
03
GİRESUNSPOR
14
7
5
2
6
26
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
14
7
3
4
9
24
05
YILPORT SAMSUNSPOR
14
6
6
2
5
24
06
ALTAY
13
7
2
4
12
23
07
ADANA DEMİRSPOR
13
6
4
3
10
22
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
12
6
3
3
7
21
09
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
14
4
3
7
-1
15
11
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
13
4
3
6
-5
15
12
MENEMEN SPOR
13
3
5
5
-4
14
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
14
3
5
6
-8
14
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
13
3
4
6
-2
13
15
AKHİSARSPOR
13
3
4
6
-8
13
16
ADANASPOR A.Ş.
10
3
3
4
0
12
17
ANKARASPOR
13
2
3
8
-13
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
14
0
5
9
-21
2
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
19.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balikesirspor
19.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Ankaraspor
19.12.2020 16:00
Eskişehirspor - Menemen Spor
19.12.2020 19:00
Altay - Akhisarspor
20.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Adanaspor
20.12.2020 19:00
Istanbulspor - Bursaspor
21.12.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
21.12.2020 18:00
Adana Demirspor - Tuzlaspor A.ş.
21.12.2020 19:00
Giresunspor - Altinordu