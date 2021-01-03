Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpte, bugün futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, kapsamlı Covid 19 PCR testine girdi. Alınan sonuçlara göre altyapıdan bir futbolcunun testi pozitif çıktı.