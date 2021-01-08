Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.