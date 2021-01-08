Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş'ta Bernard Mensah'tan kötü haber
08.01.2021 - 15:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Etiketler : bernard mensah,beşiktaş,süper lig,
758465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/758465.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
16
11
1
4
18
34
02
FENERBAHÇE A.Ş.
16
10
2
4
11
32
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
16
8
7
1
13
31
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
17
9
3
5
14
30
05
GALATASARAY A.Ş.
16
9
3
4
14
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
16
8
3
5
3
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16
6
4
6
4
22
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
16
5
6
5
3
21
10
YENİ MALATYASPOR
16
5
6
5
-1
21
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
17
5
6
6
-7
21
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16
5
5
6
-8
20
13
GÖZTEPE A.Ş.
16
4
7
5
2
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16
4
7
5
-3
19
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
16
5
4
7
-5
19
16
GENÇLERBİRLİĞİ
16
5
4
7
-7
19
17
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
18
MKE ANKARAGÜCÜ
16
4
3
9
-6
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
16
3
4
9
-11
13
20
HES KABLO KAYSERİSPOR
16
3
4
9
-11
13
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17
3
4
10
-14
13
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
09.01.2021 13:30
Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
09.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
09.01.2021 16:00
Göztepe - Fraport-tav Antalyaspor
09.01.2021 19:00
Galatasaray - Gençlerbirliği
10.01.2021 13:30
Karagümrük - Konyaspor
10.01.2021 16:00
Ankaragücü - Başakşehir
10.01.2021 16:00
Rizespor - Denizlispor
10.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
11.01.2021 16:00
Erzurumspor - Fenerbahçe
11.01.2021 19:00
Alanyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
ADANASPOR A.Ş.
16
5
3
8
1
18
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor