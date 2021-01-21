Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lille'in bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermesinde büyük bir pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın başarısına kayıtsız kalınmadı.

Attığı goller ve gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz, Fransa Ligi'nin Aralık ayındaki en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

FRANSIZCA TEŞEKKÜR ETTİ

Ödülünü alan Burak Yılmaz, çektiği video ile Fransızca olarak teşekkür etti. Lille de bu videoyu "Kral'ın size bir mesajı var" notuyla resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Golleriyle Lille'i taşıyan Burak'a büyük onur! Aldığı ödül sonrası Fransızca mesaj verdi

22 MAÇTA 15 GOLE KATKISI VAR

Burak Yılmaz bu sezon Lille ile çıktığı toplam 22 maçta 11 kez rakip ağları havalandırırken 4 de asist yaptı.