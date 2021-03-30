Kulüpler Birliği'nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında olan Kulüpler Birliği Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti.