Türkiye Gazetesi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında VakıfBank ezeli rakibi Fenerbahçe Opet'i ağırlıyor. Ligde normal sezonu lider bitiren VakıfBank ile üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Final serisinin ilk maçını 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçerken, ikinci maçı aynı skorla alan sarı-siyahlı takım 1-1 eşitliği sağladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT 3. OLDU

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3-4'üncülük etabı 2. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi. Bu galibiyetle seriyi 2-0'a getiren Eczacıbaşı Dynavit, ligi üçüncü sırada tamamladı ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmaya Türk Hava Yolları iyi başladı. Eczacıbaşı Dynavit, 11. sayıda Saliha ile eşitliği yakalarken, Boskovic'in sayılarıyla öne geçti ve seti 25-22 kazandı. İkinci set 18. sayıya kadar karşılıklı ataklarla sürdü. Son bölümde daha etkili olan turuncu-beyazlılar, seti 25-19 önde kapattı.

Final setinde konuk ekip etkili olsa da 12-8'den geri gelen Eczacıbaşı Dynavit, Heyrman'ın blok sayısıyla skoru dengeledi. Bloklarda etkili olan ev sahivi takım, seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.