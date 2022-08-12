Türkiye Gazetesi

Sezona İstanbulspor deplasman galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Serkan Özbalta'yla hazırlanan Hatay ekibi, ilk maçında son şampiyona karşı. Bordo-Beyazlılar 1. haftayı bay geçmişti.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor. Trabzonspor - Hatayspor maçını canlı izleyebilmek için bağlantı linkine tıklayabilirsiniz.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazanmış, ikinci yarıda oynanan karşılaşma ise 1-1 sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇININ VAR'I KİM?

Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği maçın yardımcı hakemleri Serkan Ok, Alparslan Dedeş ve Caner Ak... Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçında VAR koltuğunda Özgün Yankaya, AVAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu yer alacak.

Trabzonspor transfer haberleri... Enis Bardhi transferinin perde arkası Trabzonspor’un İspanyol ekibi Levante’den transfer ettiği Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Enis Bardhi bugün öğle saatlerinde Trabzon’a geldi.

ÖZBALTA: HEDEFİMİZ 3 PUAN

Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılıp lige 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.

Özbalta, "Trabzonspor'da oyuncuların ve teknik ekibin öz güveni inanılmaz bir noktada. Bizi zor bir deplasman bekliyor. Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Sadece mücadele anlamında bu düşünceye sahip olmadığını anlatan Özbalta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takımın bir oyun kültürünün olmasının gerekliliğine inanıyorum. Diğer takımlar için de böyle. Zaten o zaman da ülke futbolunu başka bir seviyeye getireceğiz. Yarış bu şekilde olursa olacak. İşte buradaki oyun kültürünü, bakış açısını geliştirme adına o gün sahada bir şeylerin fazlasını vermeliyiz diye düşünüyorum. Onun adımlarını 27 Haziran'dan beri atıyoruz. O gün de sahaya çıkarak sağlam bir şekilde takım savunmasını ve geçişlerimizi iyi yapmaya çalışacağız. Set hücumunda da birebirlerde de iyi varlık göstereceğiz. Ben inanıyorum ki o gün geldiğinde insanların huzur duyduğu bir takım olacağız."

Ahmetcan Kaplan Ajax'a satıldı! Trabzonspor'dan Hollanda'ya stoper ihracı Ajax, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi. Bordo mavili ekip, Ajax’ın 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Ayrıca 19 yaşındaki stoperin Ajax’da oynayacağı maç sayısına göre bonservis bedeli 12 milyon Euro’ya kadar çıkacak.

Hatayspor'da kale Erce Kardeşler'e emanet... Trabzonspor'da 2. kaleci olmaktan sıkıldı Faslı kaleci Munir'le yollarını ayıran Hatayspor, kaleyi Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler'e emanet etti. Erzurum’da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da ara vermeden sürdürüyor.