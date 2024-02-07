Batshuayi attı Fenerbahçe çeyrek finale çıktı! Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Tur karşılaşmalarında Fenerbahçe bugün Gaziantep'e konuk oldu. Süper Lig ekibi sarı-laciverli kulüp, Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında attığı gollerle çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Batshuayi'nin attığı iki golle Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

BATSHUAYİ BU SEZON 17. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 17. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, 31. dakikada ise ikinci golünü attı. Kupanın 5. Tur maçında Adanaspor’a karşı 4 gole imza atan Batshuayi, bugünkü gollerle kupada 2 maçta 6 gole ulaştı. Süper Lig’de 6 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti. Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 kulvarda 17. golüne ulaştı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada İrfan Can’ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşu kaleci Nita’da kaldı.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan’ın Furkan Soyalp’in müdahalesiyle yerde kalması sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla gönderdi. 0-1

26. dakikada ceza sahasında Jevtovic’ın şutu Osterwolde’den döndü, pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinde elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

27. dakikada Maxim’in kullandığı penaltı atışını kaleci İrfan Can soluna uzanarak kurtardı.

31. dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı kornerde Nita’nın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

44. dakikada ceza sahası dışından Furkan Soyalp’in sert ve düzgün şutu üst direkten döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Badji'nin şutu savunmadan döndü.

48. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

53. dakikada Sorescu ile ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten farklı şekilde auta çıktı.

62. dakikada Markovic'in ceza sahası dışından sert vuruşu savunmadan döndü.

72. dakikada ceza sahası içi sol çapraz noktasında topla buluşan yerden vuruşu yandan dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası sol iç çaprazından Mert Hakan'ın uzak köşeye plase vuruşunu kaleci Nita son anda kornere çeldi.

81. dakikada Mirca Cihan'ın şutunu kaleci İrfan Can güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Ferdi'nin ortası sonrası Batshuayi'nin indirdiği topu Mert Hakan tamamladı, kaleci Nita golü ayaklarıyla önledi.