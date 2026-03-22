Beşiktaş'ta Cengiz Ünder suskunluğa büründü
Sergen Yalçın’ın kefil olduğu Cengiz Ünder suskunluğa büründü… Hamle oyuncusu olarak önemli katkılar veren ligde 5 gol ve 2 asisti bulunan kanat oyuncusu son 8 maçta tabelaya katkı sağlayamadı.
Türk futbolunun yükselen değerlerinden olan İtalya, İngiltere, Fransa görüp yeniden Türkiye’ye dönen Cengiz Ünder, bir varmış bir yokmuşu oynuyor! Sergen Yalçın’ın yeteneklerine güvenip F.Bahçe’den kiralattığı kanat oyuncusu iyi başladı ama devamını tam olarak getiremedi. Sergen Hoca’nın genelde hamle oyuncusu olarak kullandığı Ünder ligde 22 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hem de kritik maçlarda. Ancak son durumu biraz düşündürücü.
Hagi'den Romanya maçı öncesi Türkiye tespiti: Arda ve Kenan'a değil, o isme dikkat etmeliyiz
RİTİM YAKALAMALI
İstikrarsız performansı sebebiyle millî takımdan da uzak kalan 28 yaşındaki oyuncudan yeni bir sıçrama bekleniyor. Ki Beşiktaş’ta mutlu olan ve bonservisinin alınmasını dileyen Cengiz Ünder’in ligde 8 maçtaki suskunluğu iyiye işaret değil. Fiziki açıdan tam hazır bir görüntü sergilemeyen ve maç ritmi eksik görünen Ünder’in millî arada ekstra yüklemeler ile daha da güçlendirilmesi planlanıyor. Siyah beyazlı oyuncu da kendi performansından memnun değil.
8 GOLE KATKI
Lig ve kupa olmak üzere siyah beyazlı formayı 25 maçta giyen Cengiz Ünder’in 956 dakikalık dilimde 5 gol, 2 asisti bulunuyor.