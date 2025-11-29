Trendyol 1'inci Lig 15'inci hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, iki maç sonra galip geldi. İstanbul temsilcisinde galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında Erzurumspor FK ile İstanbulspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi, müsabakayı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu, 53 ve 69'uncu dakikalarda Eren Tozlu ve 90+2'de Amar Gerxhaliu kaydetti.

Ligde iki maç sonra galip gelen mavi beyazlıl takım, 15 maç sonunda 26 puana yükseldi. 8 maçlık galibiyet hasretine bir halka daha ekleyen İstanbulspor ise 15 puanda kaldı.

Erzurumspor'un galibiyet sevinci

ERZURUMSPOR FK: 4 - İSTANBULSPOR: 0

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Ali Ülgen) Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Guram, Baiye (Dk. 83 Eren Kabak), Sefa Akgün, Crociata, Benhur Keser (Dk. 76 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 86 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu (Dk. 82 Sylla)

İstanbulspor: İsa Doğan, Duran Şahin (Dk. 78 Ömer Faruk Duymaz), Duhaney, Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal (Dk. 59 Demir Mermerci), Yunus Bahadır, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel ( Dk. 46 İsa Dayaklı), Loshaj, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 Mamadou), Krstovski (Dk. 66 Sambissa)

Goller: Dk. 45 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 53 ve Dk. 69 Eren Tozlu, Dk. 90+2 Amar Gerxhaliu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 86 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

