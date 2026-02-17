Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Nottingham Forest ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlıktan dönen İngiliz sol bek Archie Brown, takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başlarken; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Tedavisi sona eren Archie Brown da takımla çalışmalarda yer aldı.

MONTELLA SÜRPRİZİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip ederek, Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı izledi.

Vincenzo Montella, Fenerbahçe antrenmanında (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)

Sar-lacivertli ekip, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası