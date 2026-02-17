İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de Nottingham Forest mesaisi: Archie Brown geri döndü
Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Nottingham Forest ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlıktan dönen İngiliz sol bek Archie Brown, takımla çalıştı.
Spor 10 dk önce
Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde Nottingham Forest maçı hazırlıklarına başladı.
- Tedavisi sona eren Archie Brown da antrenmanakatıldı.
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella antrenmanı takip ederek, Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi.
- Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı izledi.
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başlarken; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Tedavisi sona eren Archie Brown da takımla çalışmalarda yer aldı.
MONTELLA SÜRPRİZİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip ederek, Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı izledi.
Sar-lacivertli ekip, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
