Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fethiyespor’a konuk olacağı maçın başka bir şehirde oynanacağı iddiaları üzerine Fethiyespor yönetimi açıklama yaptı. Kulüp başkanı Esat Bakırcı ve basın sözcüsü Selahattin Aydemir, karşılaşmanın Fethiye Şehir Stadı’nda oynanacağını vurgulayarak tartışmalara noktayı koydu.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN BURADA OYNAYACAĞIZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki müsabakanın oynanacağı yerle ilgili çıkan tartışmalar üzerine, kulüp başkanı Esat Bakırcı ile basın sözcüsü Selahattin Aydemir, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Bakırcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve karşılaşmanın Fethiye'de oynanacağını söyleyerek, "Biz federasyonla görüşmemizi yaptık. Şartlar ne olursa olsun maç Fethiye'de oynanacak" ifadesinde bulundu.

Basın Sözcüsü Selahattin Aydemir de, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın 'stat yetersizliği nedeniyle Fethiye'de oynanamayacağı' yönünde çeşitli haberler ve yanlış anlaşılmaların gündeme geldiğini hatırlattı. Stadın tüm gereklilikleri karşıladığını, maçın oynanması için teknik ve güvenlik açısından hiçbir engel bulunmadığını dile getiren Aydemir, "süreçle ilgili tüm kurumlarla tam uyum içerisinde çalışmaktayız. TFF ile yaptığımız görüşmeler neticesinde karşılaşmanın Fethiye Şehir Stadı'nda oynanması için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu karşılaşma Fethiye için büyük bir vitrindir. Fethiyespor, kuruluşundan beri ilk defa Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine ev sahipliği yapacaktır. Turizmin göz bebeği olan şehrimiz için bu hem tanıtım hem de prestij açısından çok önemli bir fırsattır. Galatasaray Spor Kulübü gibi değerli bir rakibi Fethiye'de ağırlamak, ilçemiz ve kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımız titizlikle devam etmektedir." şeklinde açıklamalar yaptı.

Maç günü ve saati, TFF tarafından daha sonra duyurulacak

"BU KARŞILAŞMA BÜYÜK BİR VİTRİN"

Ayrıca Fethiyespor, resmi sosyal medya hesabından " Son günlerde, Galatasaray Spor Kulübü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının stat yetersizliği nedeniyle Fethiye'de oynanamayacağı yönünde çeşitli haberler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelmiştir. Sayın vekilimiz Kadem Mete tarafından yapılan açıklamada esas vurgulamak istediği husus, maçın herhangi bir zorunluluk durumunda Fethiye dışında oynanması gerekse bile mutlaka Muğla ili sınırlarının içinde kalmasının önemiydi. Bu süreçte göstermiş olduğu hassasiyet ve Fethiye'mizin menfaatlerini koruma yönündeki yaklaşımı için kendisine teşekkür ederiz."

13-14-15 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak ikinci hafta karşılaşmalarının maç günü ve saatleri, TFF tarafından daha sonra duyurulacak.

