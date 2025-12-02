Eskişehir’de amatör lig maçında hakeme saldıran futbolcu ile kulüp yöneticisi babası, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de 1. Amatör Küme’de oynanan Birlikspor–Eskişehir Kolej karşılaşmasında hakeme yönelik şiddet olayına karışan futbolcu ve kulüp yöneticisi babası tutuklandı.

BABASI DA OLAYA KARIŞTI

Üniversite Evleri Futbol Sahası’ndaki maçın ikinci yarısında hakem M.E, Birliksporlu futbolcu H.Y.U’ya bir pozisyon sonrası kırmızı kart gösterdi. Karara tepki gösteren futbolcu, hakeme kafa atarak saldırıda bulundu. Futbolcunun babası ve aynı zamanda kulüp yöneticisi olan E.U., kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı. Saldırı sonucu burnundan yaralanan hakem M.E, maçı tatil etti.

Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Gözaltına alınan H.Y.U. ve babası E.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

