Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip eden ve sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serdar Dursun, yeşil siyahlı taraftarların tepkisini çekti. Yönetimin, bu konuda futbolcuya yaptırımı olup olmayacağı belli oldu. 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, şimdilerde Kocaelispor'da top koşturan Serdar Dursun, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı.

Kocaelispor’un golcüsü Serdar Dursun, 1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden izlediği ve sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarların koreografisini paylaştığı gerekçesiyle yeşil-siyahlılar tarafından eleştirilmişti. Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, camiada tartışmalara neden olan olay hakkında açıklama yaptı.

"CEZA ALMAYACAK"

En Kocaeli Gazetesi’ne konuşan Durul, "Futbolcumuza herhangi bir yaptırımımız olmayacak. İzin günüydü ve kendisi maça giderek bunu değerlendirmiş. Televizyondan izlemekle stattan izlemenin bir farkı yok. Kaldı ki derbiyi pek çok futbolcu stattan takip ediyor. Kendisinin de Fenerbahçe ile bir geçmişi var ve bunu gizleyen birisi değil. Gizleyip içten içe hareket edenler de olabiliyor. Ancak Serdar profesyonel bir futbolcu ve sahaya bu duygusunu asla yansıtmıyor. Kocaelispor için savaşıyor. Nasıl mücadele ettiğine de herkes şahit. Futbolcumuza bu konuda güveniyoruz ve en ufak bir şüphemiz olamaz. Fenerbahçe’ye karşı oynanacak maçta da sonuna kadar mücadele edecek" dedi.

Serdar Dursun'un paylaşımı

"GEREKİRSE ÖZÜR DİLER"

Kocaelispor Başkanı, "Bir kere bu hata yapıldı diye futbolcumuzu kaybedemeyiz. Kaldı ki o da izinden döndüğünde konuşuruz ve özür dilenmesi gerekiyorsa elbette dileyecektir. Maçın atmosferinden dolayı yapılmış bir sosyal medya paylaşımı üzerinden yüklenmek, ceza vermek doğru değil. Biz de Selçuk (İnan) hocamız da bu konuda kendisine gereken ikazı yaparız. Kocaelispor, ligin en güçlü ekiplerinden biri ve bu tarz tartışmalarla enerjimizi kaybetmemeliyiz. Futbolcunun kadro dışı kalmasını gerektirecek bir durum da yok" ifadelerini kullandı.

Recep Durul

"HATASINI FARK ETTİ"

Recep Durul, "Serdar'ın tek hatası sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ve bu da doğal olarak tepki çekti. Hatasını fark etmiş olacak ki paylaşımlarını sildi. Tamamen Kocaelispor’un başarısına odaklanmış ve sahaya da bunu yansıtmaya çalışan önemli bir futbolcumuz. Serdar Dursun’a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuyu uzatmanın, dallanıp budaklandırmanın bize faydası olmaz. Özellikle farklı takım taraftarlarının Kocaelispor üzerine oluşturmak istediği bir algı var. Algı peşinde koşanların ekmeğinin üzerine yağ sürmek doğru değil. Futbolcumuzun da bugünden sonra formasını giydiği kulübümüzün büyüklüğüne göre davranması daha uygun olacaktır" sözlerini sarf etti.

