Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 39. haftasında konuk ettiği lig sonuncusu Sheffield Wednesday'i 3-1 mağlup etti ve play-off iddiasını devam ettirdi.

EV SAHİBİ GERİ DÖNDÜ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Matt Crooks, 45. dakikada Dominik lorfa (Kendi kalesine) ve 58. dakikada Kyle Joseph kaydetti. Sheffield Wednesday'in tek golü ise 23. dakikada Jamal Lowe'dan geldi.

HULL CİTY BEŞİNCİ SIRADA

Ligde bir hafta aradan sonra kazanan Hull City, 66 puana yükseldi ve beşinci sırada yer alarak play-off iddiasını sürdürdü. Son sırasında yer alan ve puan silme cezası da bulunan Sheffield Wednesday ise eksi 6 puanda kaldı.

Hull City, Championship'in bir sonraki haftasında Oxford United ile deplasmanda kozlarını payşalacak. Sheffield Wednesday ise Stoke City deplasmanına gidecek.



