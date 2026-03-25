2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için TRT Spor'a değerlendirmelerde bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNLARI YENEMEDİKTEN SONRA AMERİKA'YA GİTMEYELİM"

Rakiplerin gücüne dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "Hep istiyoruz, millet olarak istiyoruz. Cenabı Allah, yarından başlayıp iki sınavı başarıyla geçmeyi nasip etsin. Dünya Kupası bizi bekliyor. İnşallah gidip orada başarılı oluruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya'yı yenemedikten sonra Amerika'ya gitmeyelim." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"ÇOK GÜZEL BİR KURA ÇEKTİK"

Çok iyi bir kura olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar. Çok güzel bir kura çektik Amerika'da. Cenabı Allah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin. Orada da Türk milletini ve İslam alemini, sadece 80 milyon olarak düşünmeyelim, bir sürü İslam ülkelerinden federasyon başkanı, 'Başkanım, 80 milyon olarak düşünmeyin. Biz başarınızı bekliyoruz, gurur duyacağız.' diyor. Cenabı Allah nasip eder ya bu kadar beklenti varken." diye konuştu.

