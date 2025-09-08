Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İspanyol devi, Kenan Yıldız'a kancayı taktı: Juve 70 milyon avro bekliyor

İspanyol devi, Kenan Yıldız'a kancayı taktı: Juve 70 milyon avro bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanyol devi, Kenan Yıldız&#039;a kancayı taktı: Juve 70 milyon avro bekliyor
Juventus, Kenan Yıldız, Barcelona, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, İspanya maçının ardından sürpriz bir transfer iddiasıyla gündeme geldi.

İtalya Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 

Avrupa futbolunda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus  için flaş bir transfer iddiası geldi.

KATALANLAR ISRARCI

Fichajes'in haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu için Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve Başkan Joan Laporta'nın ısrarcı olduğu belirtildi.

İspanyol devi, Kenan Yıldız'a kancayı taktı: Juve 70 milyon avro bekliyor - 1. Resim

JUVE 70 MİLYON EURO BEKLİYOR

Kenan Yıldızı gelecek planlarının merkezinde gören Juventus ise ancak 70 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturmayı kabul ediyor.

BARÇA'NIN İLGİSİ SÜRÜYOR

Barcelona yönetimi, genç oyuncuya olan ilgilerinin sürdüğünü ifade etti. Juventus cephesinde ise oyuncunun ancak belirlenen bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesi yönünde net bir tavır olduğu aktarıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Egemen Korkmaz: Amacımız A Milli Takım’a oyuncu kazandırmakSoykırımda yeni aşamaya geçiliyor! Netanyahu'da "Hemen terk edin" tehdidi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Rakip bayram yapıyor - SporVictor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Rakip bayram yapıyorEgemen Korkmaz: Amacımız A Milli Takım’a oyuncu kazandırmak - SporEgemen Korkmaz: Amacımız A Milli Takım’a oyuncu kazandırmakErgin Ataman'dan FIBA'ya gönderme: 'Bu tamamen saçmalık' - SporFIBA'ya gönderme: "Gerçek sıralamayı göreceğiz"Monaco'nun yıldızı, TFF 1. Lig ekibine transfer oldu - SporMonaco'nun yıldızı, TFF 1. Lig ekibine transfer olduYeni teknik direktör açıklandı: Alman çalıştırıcı göreve getirildi - SporYeni teknik direktör açıklandı: Alman çalıştırıcı göreve getirildiUEFA acımadı, yıldız isme büyük şok: Futboldan 10 ay men cezası - SporFutboldan 10 ay men cezası
Sonraki Haber Yükleniyor...