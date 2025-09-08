İspanyol devi, Kenan Yıldız'a kancayı taktı: Juve 70 milyon avro bekliyor

İtalya Serie A devi Juventus'ta gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

KATALANLAR ISRARCI

Fichajes'in haberine göre; 20 yaşındaki futbolcu için Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ve Başkan Joan Laporta'nın ısrarcı olduğu belirtildi.

JUVE 70 MİLYON EURO BEKLİYOR

Kenan Yıldızı gelecek planlarının merkezinde gören Juventus ise ancak 70 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturmayı kabul ediyor.

BARÇA'NIN İLGİSİ SÜRÜYOR

Barcelona yönetimi, genç oyuncuya olan ilgilerinin sürdüğünü ifade etti. Juventus cephesinde ise oyuncunun ancak belirlenen bonservis bedeli karşılığında transfer edilmesi yönünde net bir tavır olduğu aktarıldı.