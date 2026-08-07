Milan'ın Leao inadı: İkinci teklif de reddedildi!

Milan’dan Galatasaray’a Rafael Leao tarifesi. 35 milyon avroluk teklifi kabul etmeyen İtalyan ekibi sarı kırmızılıların 35+5 milyon avro olarak güncellenen ikinci teklifini de geri çevirdi.

G.Saray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla her konuda anlaşmaya varan ve beş yıllık imza attırmayı planlayan sarı kırmızılılar, Milan’a dün resmî teklifte bulundu. Sarı kırmızılılar Leao için 35 milyon avro önerdi. İtalyan ekibi bu rakamı anında reddetti. Galatasaray yönetimi kısa bir süre sonra fiyatı 35 milyon avro artı 5 milyon avro da şarta bağlı bonus olarak güncelleyip yeniden Milan’ın kapısını çaldı. Ancak sarı kırmızılıların bu ikinci teklifi de reddedildi.

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Rafael Leao

BEŞ YILLIK İMZA PLANI

Milan cephesi Leao için en az 50 milyon avroluk beklenti içinde olduklarını bildirdi. Kiralama formülüne de sıcak bakmadıklarını belirten İtalyanlar ‘Kiralama+mecburi satın alma” şeklinde düşünülen tekliflerin de önünü kapatmış oldu. Milan ile görüşmeleri sürdürme kararı alan sarı kırmızılılar fiyatı biraz daha yükseltip Milan’ı da ikna edebilirse Leao’ya beş yıllık imza attıracak. Eğer anlaşma olursa Portekizli yıldıza yıllık 12 milyon avro ve bonuslar ödenecek. Yönetim hafta içinde Milano ekibiyle yeniden anlaşma zemini arayacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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