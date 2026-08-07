Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Milan'ın Leao inadı: İkinci teklif de reddedildi!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Milan'ın Leao inadı: İkinci teklif de reddedildi!

Milan’dan Galatasaray’a Rafael Leao tarifesi. 35 milyon avroluk teklifi kabul etmeyen İtalyan ekibi sarı kırmızılıların 35+5 milyon avro olarak güncellenen ikinci teklifini de geri çevirdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

G.Saray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla her konuda anlaşmaya varan ve beş yıllık imza attırmayı planlayan sarı kırmızılılar, Milan’a dün resmî teklifte bulundu. Sarı kırmızılılar Leao için 35 milyon avro önerdi. İtalyan ekibi bu rakamı anında reddetti. Galatasaray yönetimi kısa bir süre sonra fiyatı 35 milyon avro artı 5 milyon avro da şarta bağlı bonus olarak güncelleyip yeniden Milan’ın kapısını çaldı. Ancak sarı kırmızılıların bu ikinci teklifi de reddedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray suç duyurusunda bulundu
SPOR

Galatasaray suç duyurusunda bulundu
Rafael Leao
Başlık ResmiRafael Leao

BEŞ YILLIK İMZA PLANI

Milan cephesi Leao için en az 50 milyon avroluk beklenti içinde olduklarını bildirdi. Kiralama formülüne de sıcak bakmadıklarını belirten İtalyanlar ‘Kiralama+mecburi satın alma” şeklinde düşünülen tekliflerin de önünü kapatmış oldu. Milan ile görüşmeleri sürdürme kararı alan sarı kırmızılılar fiyatı biraz daha yükseltip Milan’ı da ikna edebilirse Leao’ya beş yıllık imza attıracak. Eğer anlaşma olursa Portekizli yıldıza yıllık 12 milyon avro ve bonuslar ödenecek. Yönetim hafta içinde Milano ekibiyle yeniden anlaşma zemini arayacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara'da 'değnekçilere' operasyon! 10 şüpheli yakalandı
Ankara'da 'değnekçilere' operasyon! 10 şüpheli yakalandı
Kaydet
İstanbul'da bugün hava nasıl, yağmur var mı? 7 Ağustos hava durumu
İstanbul'da yağmur var mı?
Kaydet
MasterChef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu? (6 Ağustos 2026)
MasterChef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.