Premier Lig'de yeni sezon heyecanı! İşte ilk haftanın dev maçları...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
İngiliz futbolcunun en üst kademesi Premier Lig'de yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Son şampiyon Liverpool, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak açılış maçında Bournemouth'u konuk edecek. Milli futbolcular Altay Bayındır, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu, yeni sezonda takımlarının başarısı için ter dökecek.

Premier Lig'de 34'üncü sezon heyecanı yaşanacak. Son şampiyon Liverpool'un, Bournemouth ile oynayacağı müsabaka ile 2025-2026 sezonu başlayacak. 2024'te lig ve Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayan Manchester City, teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Wolverhampton'a konuk olacak. Haftanın en önemli maçlarından birine ise Old Trafford ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen Manchester United, ligi 2'nci tamamlayan ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Arsenal ile kozlarını paylaşacak. PremierLig'de ilk hafta maçları 15 Ağustos Cuma, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

SON ŞAMPİYON LIVERPOOL

Premier Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu 84 puanlı Liverpool oldu. Alman teknik adam Jürgen Klopp'un yerine göreve gelen Arne Slot, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşıdı. Kırmızılar, kazandığı bu şampiyonlukla Premier Lig'de 2'nci zaferini kazanırken, toplamda 20'nci şampiyonluğuna ulaştı.

LEJYONERLER YENİ SEZONDAN UMUTLU

İngiltere'nin en üst liginde top koşturan milli futbolcular, yeni sezonda takımlarının başarısı için ter dökecek. Manchester United ile 3'üncü sezonuna girecek olan Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Onana'nın arkasında 2'nci kaleci olarak kalırken, ligde 4 müsabakada görev yaptı. Manchester United, geçtiğimiz sezon ligi 15'nci sırada bitirirken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise final oynama başarısı gösterdi. Altay da bu organizasyonda 2 maçta kaleyi korudu.

2024 yazında Getafe'den Bournemouth'a imza atan Enes Ünal, ligde 17 müsabakada oynadı. Enes, ocak ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle takımdan uzak kaldı ve ligin kalan bölümünde forma giyemedi. 28 yaşındaki forvet sakatlığını atlatırken, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

2024-2025 sezonu öncesi Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle şanssız bir sezon geçirdi. 25 yaşındaki oyuncu ligde 6 maçta forma terletti ve Liverpool karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de olan bir diğer Türk oyuncu ise Yunus Emre Konak. Ocak 2024'te Brentford'a transfer olan Yunus Emre, geçtiğimiz sezon 10 karşılaşmada süre aldı.

İLK HAFTA PROGRAMI

15 Ağustos Cuma
22.00 Liverpool - Bournemouth

16 Ağustos Cumartesi
14.30 Aston Villa - Newcastle United
17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham
17.00 Sunderland - West Ham United
17.00 Tottenham - Burnley
19.30 Wolverhampton - Manchester City

17 Ağustos Pazar
16.00 Chelsea - Crystal Palace
16.00 Nottingham Forest - Brentford
18.30 Manchester United - Arsenal

18 Ağustos Pazartesi
22.00 Leeds United - Everton

‘Vampir Kelebek’ alarmı! Her yeri sardı, ne meyve kaldı ne çay…
