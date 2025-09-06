Sadece 5 dakika sahada kalmıştı! Barış Alper Yılmaz özür diledi ve söz verdi

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Takım, deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Oyuna sonradan dahil olan ve gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalan Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşlarıyla görüştü.

5 DAKİKADA ATILDI

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 66'ncı dakikada maça dahil olan oyuncu, 71'inci dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görüp,Milli Takım'ı10 kişi bıraktı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Yıllık 10 milyon euroluk teklif aldığıNEOM'a transferi belirsizliğini koruyan 25 yaşındaki futbolcu, Gürcistan karşılaşmasının ardından VincenzoMontella ve takım arkadaşlarından özür diledi.

"DAHA D İ KKATL İ OLACA Ğ IM"

Barış Alper Yılmaz, Milli Takım'ı son bölümde zor durumda bıraktığı için "Daha dikkatli olacağım" sözünü verdi.

Öte yandan milli oyuncunun, son 9 milli maçında 2 defa kırmızı kart görmesi tepki çekti.