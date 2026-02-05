TFF 1'inci Lig'de 24'üncü hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında 7 Şubat, 8 Şubat ve 9 Şubat tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 24'üncü haftasın yapılacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
7 Şubat Cumartesi
13.30 SMS Grup Sarıyer-Özbelsan Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor: Ayberk Demirbaş
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Arca Çorum FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Atko Grup Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak
8 Şubat Pazar
13.30 Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aydemir
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Burak Pakkan
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Manisa FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
9 Şubat Pazartesi
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor: Ali Yılmaz