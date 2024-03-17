Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 17 Mart 2024 12:24 - Güncelleme: 17 Mart 2024 12:26 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 30.haftasında Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR/AVAR kadrosu belli oldu. Derbinin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren ve saat 16:00'da başlayacak olan Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi ise Bülent Birincioğlu.