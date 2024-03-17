Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: -- Güncelleme:
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Süper Lig'in 30.haftasında Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR/AVAR kadrosu belli oldu. Derbinin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren ve saat 16:00'da başlayacak olan Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi ise Bülent Birincioğlu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de haftanın programını açıkladı. 30.haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe arasında Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan derdi. Bu zorlu maçın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında VAR odasında, Bülent Biricinoğlu yer alacak.
İşte Süper Lig'de 30.hafta programı;
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor
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