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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Tff, Süper Lig, Var, Haber

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'in 30.haftasında Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR/AVAR kadrosu belli oldu. Derbinin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren ve saat 16:00'da başlayacak olan Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi ise Bülent Birincioğlu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de haftanın programını açıkladı. 30.haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe arasında Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan derdi. Bu zorlu maçın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında VAR odasında, Bülent Biricinoğlu yer alacak. 

İşte Süper Lig'de 30.hafta programı;

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! - 1. Resim

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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