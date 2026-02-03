Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçında gol yediren oyuncusuna sahip çıktı.

Deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir yara alan Trabzonspor, kupa maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İlk yarının son anlarında yaptığı hatayla takımının 1-0 geriye düşmesine sebep olan Christ Oulai maçtan sonra oldukça moralsizdi. Galatasaray’a transferi yönetim tarafından onaylanmayan Oulai’nin kafasının karışık olduğu iddiaları oyuncuyu bir anda hedef hâline getirdi.

DESTEK MESAJLARI

Maçtan sonra soyunma odasında üzgün şekilde oturan Fildişili oyuncuya teknik direktör Fatih Tekke sahip çıktı. Oulai’ye seslenen Tekke’nin sözleri, kulübün YouTube kanalında yayınlanan “Maç Hikâyesi” videosunda yer aldı. Tecrübeli teknik adam genç yıldıza “Hata yaparak bunları öğreneceksin. Hata yapmadan insan öğrenemez, hiç sorun yok” diyerek moral verdi. Bordo mavili taraftarlar da 19 yaşındaki yıldıza destek mesajları yağdırdı.

