Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan Zeren Spor maçında sakatlık geçiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı pasörü Cansu Özbay'ın sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu belirlendi.

Cansu Özbay

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığımız Zeren Spor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, tedbir amaçlı olarak maça devam edemeyen sporcumuz Cansu Özbay'ın, sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılan tetkikleri neticesinde sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SAVINO DEL BENE MAÇINA YETİŞEBİLİR

Tedavisine başlanan Cansu'nun, takımın İtalya yolculuğuna katılabileceği belirtilirken, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde 8 Ocak Perşembe günü oynanacak Savino Del Bene mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak kontrollerin ardından karar verileceği ifade edildi.

