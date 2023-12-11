Yumruklu saldırı sonrası Süper Lig hakemlerinden şok karar!

11 Aralık 2023 23:10 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 00:14

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruklu saldırının ardından yere düşen Meler'e saldırı başka kişiler tarafından tekmeli olarak sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüle ortalık karıştı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

HAKEMLERDEN 'MAÇA ÇIKMIYORUZ' KARARI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yumruklu saldırı sonrası Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağanüstü toplantı kararı aldı.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, yaşanan skandal saldırıya ilişkin TGRT Haber canlı yayınında, "TFF Başkanı kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak. Aşağı yukarı 7-8 hakemler konuştum. Herkes şok içinde. 'Ne yapmalıyız?' diye düşünüyorlar. Maçlara çıkmamayı kafaya koymuş hameler var" diyerek hakemlerin bu hafta oynanacak maçları protesto etme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler’e saldırı olayında 3 kişinin gözaltına alındığını öğrenildi.

HASTANE SONRASI GÖZALTI

Gözlatı kararlarına ilişkin X hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.