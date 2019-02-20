ALİ ÇELİK
BMW Motorrad’ın geçtiğimiz yıl sonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS ile birlikte tüm ürün gruplarını da fuarda sergilenecek. BMW Rider Butik ürünlerinin sergileneceği stand ayrıca Rider Academy’ye ev sahipliği yapacak.
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ALİ ÇELİK
BMW Motorrad’ın geçtiğimiz yıl sonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS ile birlikte tüm ürün gruplarını da fuarda sergilenecek. BMW Rider Butik ürünlerinin sergileneceği stand ayrıca Rider Academy’ye ev sahipliği yapacak.
Etiketler : R 1250 GS,