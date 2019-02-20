Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

BMW Motorrad’ın geçtiğimiz yıl sonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS ile birlikte tüm ürün gruplarını da fuarda sergilenecek. BMW Rider Butik ürünlerinin sergileneceği stand ayrıca Rider Academy’ye ev sahipliği yapacak.