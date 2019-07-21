Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlanan rapora göre, Chrome üzerinde hatayı fark eden kullanıcının kazanabileceği ödül 15 bin dolardan 30 bin dolar çıkarıldı. Raporda verilen niteliklere göre ise ödülü kazanmanın zor olacağının göstergesi.

Google ise 2010'dan bu yana 8 bin 500 hata bulunduğunu açıkladı.