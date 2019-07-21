Yayınlanan rapora göre, Chrome üzerinde hatayı fark eden kullanıcının kazanabileceği ödül 15 bin dolardan 30 bin dolar çıkarıldı. Raporda verilen niteliklere göre ise ödülü kazanmanın zor olacağının göstergesi.
Google ise 2010'dan bu yana 8 bin 500 hata bulunduğunu açıkladı.
Google, Chrome'da hata bulanlara 2 kat daha fazla para ödeyecek
21.07.2019 - 01:18 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Google, Güvenlik Açığı Ödül programı dahilinde Google Chrome'da hata bularak bildiren kullanıcılara 2 kat daha fazla para verecek.
Yayınlanan rapora göre, Chrome üzerinde hatayı fark eden kullanıcının kazanabileceği ödül 15 bin dolardan 30 bin dolar çıkarıldı. Raporda verilen niteliklere göre ise ödülü kazanmanın zor olacağının göstergesi.
Etiketler : chrome,chrome hata,google chrome,
638434 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/638434.aspx
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