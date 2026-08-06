Bilgisayar alacaklara ya da toplamak isteyenleri üzecek bir gelişme yaşandı. ASUS, AMD ve Intel platformlarına yönelik çok sayıda anakart modelinde fiyat artışına gitti. Artan PCB ve elektronik bileşen maliyetleri nedeniyle başlayan zamların diğer üreticilere de yayılabileceği belirtiliyor.

Yeni bir bilgisayar almak veya mevcut sistemini yükseltmek isteyen kullanıcıları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. ASUS, AMD ve Intel işlemciler için geliştirdiği anakart serilerinde fiyat artışına giderken, sektör kaynakları bunun yalnızca başlangıç olabileceğini ifade ediyor.

İddialara göre artan üretim maliyetleri nedeniyle özellikle yeni sevk edilen anakartlarda fiyatlar yukarı yönlü güncellenmeye başladı. Benzer maliyet baskısının diğer büyük üreticileri de etkilemesi bekleniyor.

HEM AMD HEM INTEL MODELLERİ ZAMLANDI

Fiyat artışının yalnızca tek bir platformla sınırlı olmadığı belirtiliyor. ASUS'un AMD AM5 ve Intel LGA1851 başta olmak üzere farklı platformlara ait birçok anakart modelinde yeni fiyatlandırmaya geçtiği ifade ediliyor.

Özellikle üst segment ROG ve TUF Gaming serilerinin yanı sıra bazı PRIME modellerinde de fiyatların yükseldiği belirtilirken, zam oranlarının modelden modele değişiklik gösterdiği aktarılıyor.

Bilgisayar alacaklar dikkat! Bellek krizinden sonra anakartlara da zam geliyor

ÜRETİM MALİYETLERİ HIZLA YÜKSELİYOR

Sektör kaynaklarına göre zamların arkasındaki en büyük neden, baskılı devre kartı (PCB) üretim maliyetlerindeki ciddi artış.

Bunun yanında bakır fiyatlarının yükselmesi, güç besleme bileşenleri (VRM), kontrol çipleri, SMD kapasitörler ve diğer elektronik parçaların daha pahalı hale gelmesi de anakart üreticilerinin maliyetlerini artırıyor. Bazı raporlarda tüketici sınıfı PCB maliyetlerinin 2026 yılı içinde yüzde 50'ye varan oranda yükseldiği belirtiliyor.

SIRADA MSI VE GİGABYTE OLABİLİR

ASUS'un ardından MSI ve Gigabyte gibi diğer büyük üreticilerin de benzer fiyat güncellemeleri yapabileceği konuşuluyor.

Henüz şirketlerden resmi bir açıklama gelmese de tedarik zincirinden gelen bilgiler, üçüncü çeyrek boyunca anakart fiyatlarında yeni artışların görülebileceğine işaret ediyor.

BELLEK KRİZİ DE MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Anakart fiyatlarındaki yükseliş, son dönemde DRAM ve diğer bellek bileşenlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından geldi.

Yüksek bellek maliyetleri, ekran kartı ve anakart üreticilerinin üretim giderlerini artırırken, bilgisayar toplama maliyetinin de önemli ölçüde yükselmesine neden oluyor. Bu durum, yeni sistem kurmayı planlayan kullanıcıların daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına yol açabilir.

Uzmanlara göre anakart, ekran kartı ve bellek tarafında peş peşe gelen zamlar, 2026'nın ikinci yarısında masaüstü bilgisayar toplama maliyetlerini daha da artıracak.

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